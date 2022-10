Presidente de Montenegro tem boas expectativas de cooperação com a China

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - Ao conceder uma entrevista ao Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês), o presidente de Montenegro, Milo Đukanović, mencionou a relação do seu país com a China, afirmando que ambas as partes estabeleceram um laço diplomático há 16 anos e têm uma amizade tradicional de longo prazo. Ele crê que os dois países continuarão mantendo a confiança mútua e respeitando a opção do caminho de desenvolvimento de cada lado, o que faz parte da base principal das relações bilaterais.

Segundo Đukanović, os dois lados conseguiram elevar o nível das cooperações a favor de vários mecanismos, principalmente a iniciativa do Cinturão e Rota. Nas últimas décadas, os valores de investimento e de comércio entre as duas partes registraram um aumento notável e as parcerias em várias áreas têm sido aprofundadas. Para Đukanović, a base de cooperações entre os dois países tem se tornado cada vez melhor e ambas as partes vão promover as parcerias para alcançarem maior progresso.

Đukanović espera que as experiências de cooperações da China com a Europa Central e Oriental possam ser copiadas no seu país, destacando as parcerias de infraestrutura. Ele ainda salientou que o Partido Comunista da China (PCCh) celebrou o seu 100º aniversário em 2021 e declarou a realização da primeira meta centenária, ou seja, a construção integral de uma sociedade moderadamente próspera. Atualmente, a China já se tornou a segunda maior economia mundial e concluiu com dez anos de antecedência as metas estipuladas na Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável.

