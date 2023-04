Presidente de Portugal afirma que escolha de posição sobre Ucrânia é do Brasil: 'não temos nada a ver com isso'

“Se o Brasil mudar de posição, é uma escolha dele, nós não temos nada a ver com isso, e Portugal mantém a sua posição”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa edit

Apoie o 247

ICL

247 — O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou que transmitirá ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a posição de condenação de Portugal à guerra da Rússia na Ucrânia, independentemente da posição do Brasil. “Se o Brasil mudar de posição, é uma escolha dele, nós não temos nada a ver com isso, e Portugal mantém a sua posição”, respondeu.

Ele enfatizou que Portugal mantém sua posição de que a Rússia invadiu a Ucrânia, e a OTAN e a União Europeia apoiam a Ucrânia. Marcelo também destacou que o Brasil tem sido consistente em sua posição sobre o assunto. “Direi que a nossa posição é esta. Se mudaram, a nossa continua a ser esta”, afirmou.

“Já com Lula, o Brasil pediu a retirada imediata das tropas russas da Ucrânia. A posição brasileira nas Nações Unidas tem sido a mesma, ao lado de Portugal contra a Federação Russa, o que não tem acontecido com outros países de língua portuguesa”, declarou.

Questionado sobre a visita de Lula a Portugal, Marcelo afirmou que não se arrependeu de convidá-lo, apesar das críticas e protestos, e que a coincidência das datas com o desembarque de Pedro Álvares Cabral (22 de abril) e o dia 25 de abril foi feliz. Marcelo enfatizou que Portugal mantém suas relações diplomáticas com países com os quais discorda, e destacou que o Brasil é o primeiro país descolonizado a partir de Portugal.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.