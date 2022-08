Presidente de Portugal se manifesta após racismo contra filhos de Ewbank e Gagliasso: 'Intolerável'

O documento menciona as "comunidades dos países irmãos de língua portuguesa, que têm vindo a aumentar a sua presença entre nós e são motivo de gratidão e de orgulho para Portugal" edit

247 - O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, emitiu uma nota manifestando-se contra o racismo no país nesta segunda-feira (1). O posicionamento do líder português ocorre dois dias após a denúncia de um ataque racista em território lusitano contra um grupo de turistas angolanos e os filhos do casal Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank.

"Qualquer comportamento racista ou xenófobo é condenável e intolerável, e deve ser devidamente punido, seja qual for a vítima", afirma trecho da nota publicada no site oficial da Presidência da República Portuguesa.

O documento não cita explicitamente o caso do último sábado (30), mas menciona as "comunidades dos países irmãos de língua portuguesa, que têm vindo a aumentar a sua presença entre nós e são motivo de gratidão e de orgulho para Portugal."

Confira a nota do presidente de Portugal na íntegra:

Presidente da República contra o racismo e a xenofobia

"O Presidente da República sublinha, de novo, que qualquer comportamento racista ou xenófobo é condenável e intolerável, e deve ser devidamente punido, seja qual for a vítima.

Não vale a pena negar que há, infelizmente, setores racistas e xenófobos entre nós, mas não se pode, nem deve, generalizar, pois o comportamento da sociedade portuguesa é, em regra, respeitador dos direitos fundamentais e da dignidade da pessoa humana. O mesmo se dirá, especificamente, quanto às comunidades dos países irmãos de língua portuguesa, que têm vindo a aumentar a sua presença entre nós e são motivo de gratidão e de orgulho para Portugal.

A sociedade portuguesa é constituída por pessoas das mais variadas origens, que aqui chegaram há poucos ou há muitos anos, alguns há séculos, aqui vivem, trabalham, constituem as suas famílias: não há “portugueses puros”, somos todos descendentes de culturas, civilizações e origens muito diversas.

Somos todos transmigrantes, todos temos familiares e amigos que vivem ou viveram fora do quadro geográfico físico de um país; tal como tantos que aqui encontram uma melhor vida. E todos somos Portugal."

