Presidente de Taiwan confirma presença de tropas dos EUA na ilha

Sputnik - A presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, confirmou nesta quarta-feira (27) que um pequeno número de tropas norte-americanas está presente na ilha para prestar ajuda no treinamento dos militares locais.

Em entrevista à CNN, Tsai descreveu Taiwan como um "farol" regional da democracia que está enfrentando um vizinho autoritário gigante, e avisou que a ameaça a partir de Pequim está crescendo "a cada dia".

É a primeira vez que uma autoridade de Taiwan faz publicamente a admissão da presença de tropas americanas desde que a última guarnição dos EUA partiu em 1979, quando Washington mudou o reconhecimento diplomático para Pequim.

Perguntada quantos militares dos EUA estão na ilha, Tsai respondeu "não tantos quanto as pessoas pensam". "Nós temos uma ampla gama de cooperação com os EUA com o objetivo de aumentar a nossa capacidade de defesa", acrescentou. A presidente também adicionou que acredita que os EUA defenderão a ilha no caso de um ataque chinês.

