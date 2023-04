Presidente de Taiwan rejeita advertências da China e se encontrará com líder da Câmara dos Representantes dos EUA

Apoie o 247

ICL

247 - Nesta quarta-feira (05), o presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Kevin McCarthy, deve receber a visita da presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, na Califórnia, nos EUA, informa a emissora CNN. Com isso, Tsai se tornará o primeiro presidente de Taiwan a se reunir com um presidente da Câmara dos EUA em solo estadunidense.

Pequim advertiu repetidamente contra encontros de Tsai com autoridades estrangeiras. Em agosto do ano passado, uma visita da então representante da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, a Taipei, levou as Forças Armadas da China a lançar exercícios militares sem precedentes no entorno da ilha.

O Consulado Geral da China em Los Angeles condenou o qualificou o encontro como “não propício à paz, segurança e estabilidade regionais”, alertando que isso “minaria a base política” das relações China-EUA.

“Vamos acompanhar de perto o desenvolvimento da situação e salvaguardar resolutamente a soberania nacional e a integridade territorial”, disse o consulado em um comunicado na segunda-feira.

O ministério das Relações da China também se pronunciou contra a visita de Tsai aos EUA. Exortou Washington a cumprir o princípio de Uma Só China e os três comunicados conjuntos China-EUA e não enviar mensagens errôneas às forças separatistas.

>>> Casa Branca diz que 'trânsito privado' de Tsai Ing-wen pelos EUA está em conformidade com a política de Uma China

Além de McCarthy, Tsai se reunirá com um grupo bipartidário de legisladores estadunidenses na Biblioteca Presidencial Ronald Reagan, em Simi Valley, disse o gabinete do próprio parlamentar em um comunicado à imprensa no início desta semana.

A Agência Central de Notícias oficial de Taiwan também informou no início desta semana que Tsai se encontraria com McCarthy enquanto estivesse na Califórnia, citando o gabinete presidencial da ilha.

Taiwan é governada de forma independente da China continental desde 1949. Pequim considera a ilha como sua província, enquanto Taiwan - um território com seu próprio governo eleito - mantém que é um país autônomo, mas não declara independência. Pequim considera a soberania chinesa sobre a ilha como indiscutível.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.