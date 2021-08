Presidente do Afeganistão está nos Emirados Árabes Unidos

Ashraf Ghani fugiu do Afeganistão durante o cerco do Talibã a Cabul edit

247 - O presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani, que fugiu do país durante o cerco do Talibã a Cabul, se encontra nos Emirados Árabes Unidos, informou o Ministério das Relações Exteriores emiradense.

"O Ministério das Relações Exteriores e Cooperação Internacional dos Emirados Árabes Unidos pode confirmar que os Emirados Árabes Unidos deram as boas-vindas ao presidente Ashraf Ghani e sua família por motivos humanitários", disse a declaração, publicada no site do ministério nesta terça-feira (18).

O embaixador do Afeganistão no Tajiquistão acusou Ghani de, em sua fuga, ter roubado US$ 169 milhões (R$ 892 milhões) do tesouro nacional. A quantia não coube no helicóptero, e parte do dinheiro teve de ser deixado no aeroporto.

O vice-presidente do Afeganistão, Amrullah Saleh, se declarou presidente na terça-feira. No Twitter, Saleh escreveu: "na ausência, fuga, renúncia ou morte do Presidente, o primeiro vice-presidente passa a ser o líder do governo provisório". (Com informações do RT).

