Presidente do Banco Mundial avalia danos materiais na Ucrânia em cerca de US$ 60 bilhões até agora

Reuters - Os danos materiais aos edifícios e à infraestrutura da Ucrânia causados ​​pela invasão da Rússia atingiram cerca de 60 bilhões de dólares e aumentarão ainda mais à medida que a guerra continuar, disse o presidente do Banco Mundial, David Malpass, nesta quinta-feira (21).

Malpass falou em uma conferência do Banco Mundial sobre as necessidades de assistência financeira da Ucrânia e que são crescentes os custos econômicos da guerra para o pais do Leste Europeu.

"É claro que a guerra ainda está em andamento, então esses custos estão aumentando", disse Malpass.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, em um discurso virtual na conferência, destacou custos muito maiores e necessidades de financiamento. Ele disse aos participantes em comentários interpretados que a Ucrânia precisa de US$ 7 bilhões por mês para compensar as perdas econômicas causadas pela invasão russa de seu país.

"E vamos precisar de centenas de bilhões de dólares para reconstruir tudo isso mais tarde", disse Zelensky.

Ele disse que a comunidade global precisa excluir a Rússia imediatamente das instituições financeiras internacionais, incluindo o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional e outros, e que todos os países "devem estar imediatamente preparados para romper todas as relações com a Rússia".

A conferência à margem das reuniões de primavera do FMI e do Banco Mundial incluiu autoridades financeiras de vários países, incluindo a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, que disse anteriormente que os Estados Unidos dobrariam sua promessa direta de ajuda não militar para US$ 1 bilhão.

Zelensky pediu aos países que impuseram sanções e congelamentos de ativos russos que usem esse dinheiro para ajudar a reconstruir a Ucrânia após a guerra e pagar pelas perdas sofridas por outros países.

Em entrevista coletiva, Yellen disse que a Rússia deveria arcar com alguns dos custos de reconstrução da Ucrânia.

"Está claro que os custos de reconstrução, em última análise, na Ucrânia serão enormes", disse Yellen.

Olhar "para a Rússia de uma forma ou de outra para ajudar a fornecer um pouco do que é necessário para a construção da Ucrânia é algo que acho que devemos buscar".

Mas ela alertou que usar as reservas apreendidas do banco central russo nos Estados Unidos para reconstruir a Ucrânia seria um "passo significativo" que precisaria de discussões e acordos com parceiros internacionais.

“É algo que você precisaria pensar cuidadosamente nas consequências”, disse Yellen. "Eu não gostaria de fazer isso de ânimo leve."

O primeiro-ministro ucraniano Denys Shmyhal, que participou da conferência pessoalmente, disse que o PIB da Ucrânia pode cair de 30% a 50%, com perdas diretas e indiretas totalizando US$ 560 bilhões até agora. Esse total é mais de três vezes o tamanho da economia da Ucrânia, com US$ 155,5 bilhões em 2020, segundo dados do Banco Mundial.

"Se não pararmos esta guerra juntos, as perdas aumentarão dramaticamente", disse Shmyhal, acrescentando que a Ucrânia precisaria de um plano de reconstrução semelhante ao Plano Marshall pós-Segunda Guerra Mundial, que ajudou a reconstruir uma Europa devastada pela guerra.

