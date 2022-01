Presidente do Cazaquistão anuncia luto nacional em 10 de janeiro

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev, declarou o dia 10 de janeiro como dia de luto nacional no país, anunciou o secretário de imprensa Berik Uali neste sábado (8), informa a Tass.

"Em conexão com as numerosas vítimas humanas como resultado de eventos trágicos em várias regiões do país, o presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev, decidiu declarar 10 de janeiro de 2022 um dia de luto nacional", escreveu o secretário de imprensa nas redes sociais.

