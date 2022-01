Presidente do Cazaquistão, promete apresentar novo pacote de reformas políticas em setembro

Apoie o 247

247 - O presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev, anunciou que apresentará um pacote de reformas políticas em setembro, informa a Tass.

"No meu próximo discurso [ao povo] em setembro, apresentarei um novo pacote de reformas políticas que serão preparadas com base em um amplo diálogo construtivo com o público e especialistas", disse ele aos parlamentares na terça-feira (11).

O presidente observou que o Cazaquistão "continuará seu curso de modernização política". "Esta é a minha posição principal", afirmou.

"De modo geral, a transformação das relações entre Estado e sociedade está atrasada. Precisamos de um novo formato de contrato social", ressaltou Tokayev.

