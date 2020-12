Presidente do Chile, Sebastián Piñera, é multado por andar sem máscara

Piñera foi flagrado sem a devida proteção em uma praia do litoral central e terá que pagar o equivalente a R$ 18 mil edit

Revista Fórum - A Secretaria de Saúde da região de Valparaíso aplicou nesta sexta-feira (18) uma multa ao presidente do Chile, o empresário neoliberal Sebastián Piñera, por não utilizar máscara de proteção enquanto passeava em uma praia na cidade de Cachagua, no litoral central do país.

A infração cometida por Piñera aconteceu no dia 5 de dezembro. Ele foi flagrado em algumas fotos tiradas por transeuntes nas quais aparecia sem a máscara, e inclusive chegou a tirar uma selfie com uma apoiadora, que viralizou no Twitter.

