Presidente do Equador será investigado por fraude tributária

​247 - A Procuradoria-Geral do Equador anunciou nesta quinta-feira (21) a abertura de uma investigação por fraude tributária contra o presidente Guillermo Lasso.

O presidente equatoriano está entre os 35 líderes mencionados em reportagens sobre operações em paraísos fiscais.

O presidente, ex-banqueiro de direita que assumiu o comando do país em maio deste ano, controlou 14 sociedades offshore, a maioria com sede no Panamá, segundo os Pandora Papers, informa a Folha de S.Paulo.

