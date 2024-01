Presidente do Irã afirma que a Palestina já é o principal problema de toda a humanidade

Apoie o 247

247 - A Palestina deixou de ser a primeira questão do mundo islâmico para se tornar o principal problema da humanidade, sublinha o presidente do Irã, Ebrahim Raisi.

Durante a celebração neste domingo (14), em Teerã, da Primeira Conferência Internacional sobre a Tempestade de Al-Aqsa e o despertar da consciência humana, o presidente iraniano, Seyed Ebrahim Raisi, afirmou que a causa do povo palestino continua a ser a questão mais importante para a comunidade islâmica e para o mundo, informa o canal HispanTV..

O Presidente Raisi também considerou que a solução para a questão palestina é a resistência. “Se a corrente opressora não mostra lógica e negociação, a única lógica contra ela é a resistência. Hoje, o vencedor da batalha de Al-Aqsa é a Palestina, e o perdedor neste campo é o regime sionista e os seus apoiantes”, sublinhou o mandatário persa.

Raisi afirmou que os crimes de Israel contra o povo palestino nunca serão esquecidos, mesmo depois de o regime ser removido da terra.

Da mesma forma, destacou que a análise da Tempestade Al-Aqsa não deve se limitar aos acontecimentos ocorridos em 7 de outubro. Todos os crimes cometidos pela entidade sionista durante os últimos 75 anos, a usurpação de territórios e a opressão dos palestinos por Israel desde o início da ocupação, devem também ser considerados.

Da mesma forma, Raisi destacou que o apoio à Palestina e aos grupos da Resistência ocupa um espaço primordial na política da República Islâmica, e enfatizou que a entidade sionista deve acabar com a ocupação, que carece de legitimidade.

Israel desencadeou uma guerra genocida contra a Faixa de Gaza em retaliação pelo fracasso sofrido durante a operação especial Tempestade Al-Aqsa, levada a cabo pelo Movimento de Resistência Islâmica Palestina (HAMAS) em resposta a décadas de crimes israelitas contra o povo palestiniano.

O bombardeio sistemático e a ofensiva terrestre do exército de ocupação contra o enclave sitiado custaram a vida a mais de 23.700 civis, na sua maioria mulheres e crianças, enquanto mais de 60.000 pessoas ficaram feridas.

