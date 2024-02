Presidente do Irã afirma que genocídio israelense em Gaza expôs os EUA e o Ocidente

Apoie o 247

247 - “O que está a acontecer hoje em Gaza e contra as crianças e mulheres palestinas oprimidas pelas mãos do criminoso regime sionista e com o apoio dos Estados Unidos e de outros países ocidentais, expôs a sua verdadeira face, e eles não têm resposta sobre este infanticídio e genocídio perante as consciências despertadas das nações do mundo”, destacou Seyed Ebrahim Raisi, presidente iraniano, numa cerimónia comemorativa do 45º aniversário da vitória da Revolução Islâmica do Irã, que contou com a presença de diplomatas estrangeiros em Teerã, a capital persa, nesta quarta-feira.

Raisi afirmou que é um verdadeiro pesar que o Ocidente esteja a apoiar a guerra genocida e que as organizações internacionais não possam impedir o derramamento de sangue.

O presidente iraniano pediu a reforma da atual ordem mundial, dizendo que este sistema injusto permitiu a atual situação na Palestina.

Raisi deixou claro que, apesar do apoio dos Estados Unidos ao regime israelense com o seu veto às resoluções das Nações Unidas sobre o cessar-fogo em Gaza e o envio de armas para Israel, hoje assistimos à vitória do povo palestino e à derrota do regime sionista.

“A vitória pertence à nação palestina e o regime israelense foi derrotado porque não conseguiu atingir os objetivos que tinha anunciado anteriormente”, sublinhou.

Além disso, criticou o fato de os governos ocidentais alegarem ser defensores da democracia, mas bloquearem o direito dos palestinos à autodeterminação.

“Vocês que falam sobre democracia devem permitir que todos os palestinos, sejam muçulmanos, cristãos ou judeus, tenham direito ao voto. “Todos deveriam ter direito ao voto”, sublinhou Raisi, acrescentando que o Ocidente e os Estados Unidos não deveriam interferir no futuro da Palestina e que apenas a nação palestina deveria decidir o seu futuro.

Neste sentido, o presidente persa considerou a proposta do Irã de realizar um referendo como “um plano totalmente democrático”, no qual cada palestino de qualquer religião pode determinar o seu sistema com o seu voto.

‘Apenas os palestinos podem moldar o destino de Gaza do pós-guerra’

Pelo menos 27.708 palestinos perderam a vida em ataques israelenses desde 7 de outubro em Gaza, de acordo com o último balanço oficial do Ministério da Saúde palestino.

