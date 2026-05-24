Presidente do Irã afirma que não busca possuir armas nucleares

247 - O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, afirmou que seu país está disposto a oferecer garantias à comunidade internacional de que não pretende desenvolver armamento nuclear.

De acordo com a Al Jazeera, a declaração ocorre em meio à continuidade das conversas entre Irã e Estados Unidos sobre o programa nuclear iraniano. A posição expressa por Pezeshkian busca reforçar a mensagem de que o país não tem como objetivo obter armas nucleares, ao mesmo tempo em que mantém uma postura firme nas tratativas diplomáticas.

“Estamos prontos para tranquilizar o mundo de que não estamos buscando armas nucleares”, disse Pezeshkian, conforme relatos da mídia local citados na reportagem.

O presidente iraniano, porém, afirmou que a equipe de negociação de Teerã não aceitará concessões que, na avaliação do governo iraniano, comprometam princípios nacionais. Segundo ele, os representantes do país “não farão concessões” quando estiverem em jogo sua “honra e dignidade”.

A fala de Pezeshkian indica a tentativa de equilibrar duas mensagens centrais: de um lado, a disposição de responder às preocupações internacionais sobre o programa nuclear iraniano; de outro, a defesa de que qualquer entendimento com Washington respeite os interesses e a posição política de Teerã.

As negociações entre Irã e Estados Unidos continuam tendo como eixo o programa nuclear iraniano, tema que permanece no centro das tensões diplomáticas envolvendo Teerã e potências ocidentais. A declaração do presidente iraniano reforça que o governo busca apresentar seu programa como não voltado à produção de armamento nuclear, sem abrir mão de uma linha considerada essencial para sua soberania nas conversas em andamento.