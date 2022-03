Presidente do Irã defende fim da guerra e diz que Ucrânia é vítima dos EUA

Apoie o 247

247 - Em discurso pronunciado neste domingo (6), o presidente do Irã, Ebrahim Raisi comentou sobre a operação militar especial russa na Ucrânia, e observou que "a República Islâmica do Irã geralmente se opõe ao conceito de guerra", informa a Prensa Latina .

"O povo da Ucrânia, como o povo do Afeganistão, Iêmen e Iraque, foram vítimas das más políticas dos EUA", disse Raisi, culpando as potências ocidentais pela situação atual na Ucrânia.

As palavras do presidente iraniano estão em sintonia com as declarações emitidas durante o dia pelo secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, Ali Shamjani.

O presidente iraniano citou as palavras do líder da Revolução Islâmica do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, evocando a necessidade de acabar com a guerra.

Raisi, lembrando as palavras de Khamenei, deixou claro que quanto mais cedo a guerra terminar, "será do interesse das nações e os perigos, ferimentos e problemas dos povos serão reduzidos".

Desde o início da operação russa na Ucrânia em 24 de fevereiro, o Irã tem demonstrado repetidamente sua disposição de mediar a crise por meio do diálogo e dos canais diplomáticos, sem a intervenção de terceiros países.

