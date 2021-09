Presidente do Irã diz que ocupação dos EUA no Afeganistão foi uma catástrofe

O chefe de estado indicou que os EUA deveriam prestar contas ao mundo pelo fracasso de sua intervenção militar no Afeganistão edit

247 - O presidente iraniano, Ebrahim Raisi, classificou a intervenção dos EUA no território afegão como uma violação flagrante dos direitos humanos. A declaração foi feita durante uma reunião de seu Ministério nesta quarta-feira (1), informa a Telesul.

O chefe do Executivo iraniano sublinhou que, em vez de utilizar elementos acusatórios contra outros países, Washington deve prestar contas à opinião pública mundial pelo fracasso da sua intervenção militar no Afeganistão.

De acordo com o projeto Costs of War da Universidade Brown, a presença militar dos EUA no Afeganistão, sob o pretexto de combater o terrorismo, custou a vida a mais de 241.000 pessoas, incluindo 72.000 civis.

O presidente iraniano confitmou ainda que uma das prioridades do seu governo é o reforço das relações diplomáticas com os países vizinhos e o aumento dos laços comerciais com os Estados da região.

