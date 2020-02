Presidente do Irã diz que país está disposto a colaborar com a União Europeia

O presidente do Irã, Hassan Rouhani, garantiu nesta segunda-feira ao Alto Representante da União Europeia para Assuntos Exteriores, Josep Borrell, que o país está disposto a cooperar com o bloco continental em diversos assuntos, entre eles, o acordo nuclear edit

247 - O Irã deseja cooperar com o bloco europeu, inclusive quanto ao acordo nuclear.

"O Irã segue disposto a cooperar e colaborar com a União Europeia para solucionar os problemas, e no momento em que a outra parte cumpra, de modo completo, com suas obrigações, o Irã também regressará seus compromissos", disse o presidente Hassan Rouhani, por meio de comunicado.

O presidente persa defendeu a redução gradual do cumprimento do acordo nuclear de 2015, e garantiu que a medida está no marco do pacto e busca preservá-lo, informa a EFE.

"Lamentavelmente, a retirada unilateral dos Estados Unidos desse acordo criou muitos obstáculos e problemas às outras partes, para a completa implementação", criticou o presidente iraniano.

O acordo nuclear, firmado em 2015 entre Irã, EUA, Rússia, China, França, Reino Unido e Alemanha, está debilitado desde que, em 2018, o governo americano decidiu abandonar e voltar a impor sanções a Teerã, que o restante dos signatários não foi capazes de impedir.