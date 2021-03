Presidente do México, López Obrador comemora vitória jurídica de Lula (vídeo)

247 - O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, em discurso, comemorou a devolução dos direitos políticos ao ex-presidente Lula após decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin.

Obrador desejou que Lula e todos os "dirigentes sociais" continuem lutando pela democracia e outros valores. "Sim, celebro isso, que as autoridades do país tenham livrado de culpa o ex-presidente Lula. Desejo a ele e a todos os dirigentes sociais, políticos, do mundo que sigam adiante, que não deixem de lutar pela igualdade, pela democracia, pela honestidade, pela defesa da soberania nacional. É tudo que posso dizer".

Ele ressaltou ainda a importância de se ter justiça na América. "Nós temos muito boa relação com todos os governos do mundo e com todos os povos do mundo. Nos interessa muito que haja democracia e justiça na América, nosso continente".

O presidente mexicano afirmou não poder expressar mais opiniões sobre o caso porque a Constituição do país não permite. "Não posso comentar o que acontece em outros países, porque temos que respeitar os princípios da política externa consagrados na Constituição, de não intervenção e autodeterminação dos povos".

O presidente do México, Lopez Obrador, celebra a vitória jurídica de ⁦@LulaOficial⁩ e diz aos militantes de causas sociais: “não deixem de lutar” pic.twitter.com/AeqETXlxd6 March 12, 2021

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.