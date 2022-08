Presidente do México reafirma posição sobre Rússia e Ucrânia: 'não queremos tomar partido'

Manuel López Obrador nomeou novo embaixador na Rússia e destacou que "não queremos que haja uma guerra, que as pessoas sofram, que percam a vida, que haja deslocados" edit

Apoie o 247

ICL

Sputnik Brasil - O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, confirmou a nomeação de Eduardo Villegas, filósofo e ex-colaborador do presidente, como novo embaixador na Rússia, e reafirmou sua posição de neutralidade diante do conflito na Ucrânia.

"A verdade é que não queremos tomar partido, porque o que buscamos é o diálogo e o fim da guerra; e não é só o caso da Rússia, [queremos] o mesmo da Ucrânia, a mesma atitude. Atuamos com prudência para não nos inclinarmos, não tomarmos partido e podermos ajudar a alcançar a paz", disse o chefe de Estado a um correspondente do Sputnik em entrevista coletiva.

O presidente disse que Villegas é um profissional qualificado, fala sete idiomas e está aprendendo russo. "Ele tem um nível acadêmico muito bom, sua história está intimamente ligada ao nosso movimento", afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sobre a mensagem que o novo chefe da delegação mexicana vai levar para Moscou, López Obrador destacou que "não queremos que haja uma guerra, que as pessoas sofram, que percam a vida, que haja deslocados".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O mandatário indicou ainda que a parte mais grave do conflito é a perda de vidas humanas, mas acrescentou que "esta guerra também precipitou a crise econômica mundial, produziu inflação em todo o mundo, há problemas de abastecimento, gás, energia, petróleo, depois é importante que se chegue a um acordo".

O novo embaixador foi assistente pessoal de López Obrador quando foi chefe do Governo da Cidade do México (2000-2005).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Quando eu era chefe de governo, propus formar jovens para a função pública, porque a política neoliberal deixou de formar servidores públicos, todos tinham que ter uma concepção empresarial", disse o chefe do Executivo federal.

De acordo com Obrador, Villegas foi um desses jovens que se formou nesta ambiência de investimentos em novos gestores, e que antes mesmo de sua nomeação trabalhou em um projeto de governo sobre memória histórica.

"As propostas tinham que ser feitas e considerei que ele poderia representar o México na Rússia", destacou o presidente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O país latino-americano mantém sua posição de neutralidade desde a data de lançamento da operação militar especial da Rússia na Ucrânia perante o Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU), quando condenou a operação, mas rejeitou as sanções impostas à Rússia.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.