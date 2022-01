Presidente do México testa positivo para Covid pela segunda vez

Segundo o ministro do Interior mexicano, Adan Augusto López, o presidente Andrés Manuel López Obrador está "passando bem, sem sintomas graves" edit

Reuters - O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, está "passando bem, sem sintomas graves" após ser diagnosticado com Covid-19 pela segunda vez, disse o ministro do Interior mexicano, Adan Augusto López, nesta terça-feira.

López assumirá uma entrevista coletiva matinal regular enquanto o presidente, de 68 anos, se recupera, informou López Obrador após anunciar que havia testado positivo para o coronavírus na segunda-feira.

