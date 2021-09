Presidente do Peru, Pedro Castillo sai de sala durante pronunciamento de Bolsonaro na ONU (vídeo)

A atitude do presidente peruano refletiu o isolamento de Jair Bolsonaro e a má condução da sua política externa para com os países vizinhos edit

247 - O presidente do Peru, Pedro Castillo, do partido de esquerda Peru Livre, abandonou a sessão durante o pronunciamento feito por Jair Bolsonaro nesta terça-feira (21), na abertura da assembleia-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York (EUA).

Em junho deste ano, Bolsonaro reconheceu a então vitória de Pedro Castillo, candidato de esquerda, no Peru. "Perdemos agora o Peru. Voltou, ao que tudo indica, falta 1% de apuração lá, só um milagre para reverter, vai reassumir um cara do Foro de São Paulo", disse Bolsonaro em discurso durante culto evangélico em Anápolis (GO).

Parlamentares da oposição condenaram o discurso de Bolsonaro, assim como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Aquilo que ele acha que é um orgulho pra ele, é uma vergonha para o Brasil", disse o petista.

Maior jornal americano, o The New York Times também criticou a defesa do tratamento precoce feita por Bolsonaro.

O discurso

Bolsonaro abriu a Assembleia-Geral da ONU atacando a imprensa e o socialismo e mentindo abertamente ao afirmar que o Brasil estaria há "dois anos e meio sem corrupção".

"Venho mostrar um Brasil diferente do mostrado em jornais", disse. "Estávamos à beira do socialismo. Estatais davam prejuízos de bilhões de dólares e hoje são lucrativas", disse ele no evento.

Ao defender o tratamento precoce, Bolsonaro afirmou que é uma maneira de "incentivar a autonomia dos médicos na busca pelo tratamento precoce".

Pedro Castillo, presidente do Peru, abandona a sessão durante discurso de Jair Bolsonaro, na abertura da assembleia-geral da ONU, em Nova York pic.twitter.com/8JnOEYqkEn — Estado de Minas (@em_com) September 21, 2021

