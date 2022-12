Presidente do Peru substituirá premiê em reforma ministerial

Apoie o 247

Por Marco Aquino

LIMA (Reuters) - A presidente do Peru, Dina Boluarte, que lidera um governo de transição após a queda de seu antecessor, anunciou no domingo que substituirá o primeiro-ministro como parte de uma reorganização de seu ministério.

Boluarte era vice-presidente até o início deste mês, quando seu antecessor, o ex-presidente Pedro Castillo, foi destituído do cargo e depois detido após tentar dissolver ilegalmente o Congresso.

Desde que assumiu o novo cargo, o governo de Boluarte tem sido abalado por turbulência política e protestos generalizados, que deixaram 20 mortos no total, com mais seis mortes após incidentes relacionados a bloqueios de estradas, disseram autoridades.

Os protestos, os piores a atingir o país andino em anos, ameaçam prejudicar a economia e a estabilidade política do Peru e abalar a confiança dos investidores no segundo produtor mundial de cobre.

As mudanças no gabinete ocorrerão na segunda e na terça-feira, afirmou Boluarte ao programa de notícias "Cuarto Poder" da America Television, no domingo. A mudança ocorre após renúncia de seus ministros da Educação e Cultura, que saíram por causa das mortes durante os protestos.

Ela não sugeriu um possível substituto para Pedro Angulo, que foi nomeado primeiro-ministro há apenas uma semana.

"Ninguém pode ter um ministro que aprenda no trabalho", disse Boluarte. "Este é um governo de transição, precisamos agir rápido."

