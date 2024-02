Presidente do Senegal confirma que seu mandato termina em 2 de abril. Novas eleições continuam incertas

O parlamento senegalês aprovou uma lei adiando as eleições presidenciais após a oposição ter sido retirada do parlamento antes da votação edit

Agência Sputnik - O presidente senegalês em fim de mandato, Macky Sall, confirmou na quinta-feira que seu mandato terminaria em 2 de abril, mas não mencionou uma nova data para as eleições presidenciais.

"No dia 2 de abril de 2024, minha missão à frente do Senegal chega ao fim... Quanto à data, veremos o que o diálogo proporá", disse Sall durante uma entrevista coletiva televisionada, conforme citado pela AFP.

Ele afirmou que as eleições presidenciais "podem ocorrer antes ou depois de 2 de abril", mas acrescentou que não achava possível realizá-las antes dessa data.

No início de fevereiro, o parlamento senegalês aprovou uma lei adiando as eleições presidenciais para 15 de dezembro de 2024, após a oposição ter sido retirada do parlamento antes da votação. A CEDEAO manifestou preocupação com o adiamento e instou as autoridades a estabelecerem uma nova data para as eleições.

Na última sexta-feira, o Tribunal Constitucional do Senegal anulou o decreto de Sall que reagendava as eleições presidenciais. A decisão afirmava que a lei sobre o adiamento das eleições, aprovada em 5 de fevereiro, contradizia a constituição do país.

Na segunda-feira, o Conselho Constitucional do Senegal divulgou a lista de 19 candidatos autorizados a concorrer nas eleições presidenciais do país.

