Presidente do Sri Lanka anunciará renuncia formalmente nesta sexta-feira

Xinhua - O presidente do Parlamento do Sri Lanka, Mahinda Yapa Abeywardena, recebeu a carta de renúncia do presidente Gotabaya Rajapaksa e anunciará formalmente a renúncia do último na sexta-feira após concluir os procedimentos legais, disse o Gabinete do Presidente à Xinhua.



Relatos da mídia disseram que Rajapaksa enviou por e-mail sua renúncia ao orador, depois que ele chegou a Cingapura voando das Maldivas.



A carta original de renúncia de Rajapaksa será entregue a Colombo de Cingapura, de acordo com relatos da mídia dizendo que o orador precisa ver a carta original antes de anunciar formalmente a renúncia do presidente.



De acordo com a Constituição do país, se o cargo de presidente ficar vago antes do término de seu mandato, o parlamento elegerá um de seus membros como presidente qualificado.



Abeywardena disse na segunda-feira que os líderes dos partidos políticos decidiram eleger um novo presidente em 20 de julho por meio de uma votação no parlamento.

