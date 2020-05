Presidente do Uruguai entra em quarentena por possível contágio de coronavírus

O presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, entrou em quarentena após estar em contato com a diretora do Ministério do Desenvolvimento Social (Mides), Natalia López, diagnosticada com coronavírus. No Brasil, Jair Bolsonaro viola recomendações da OMS edit

247 - O presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, entrou em quarentena após estar em contato com a diretora do Ministério do Desenvolvimento Social (Mides), diagnosticada com coronavírus. De acordo com a presiência, o mandatário e outras autoridades serão testados para neste sábado (30) e "permanecerão em quarentena até saírem os resultados dos testes".

Lacalle Pou, assim como o ministro da Defesa Nacional, Javier García, e o secretário da Presidência, Álvaro Delgado, se encontraram na segunda-feira (25) com Natalia López, diretora do Mides, em Rivera, município na fronteira com o Brasil.

O Uruguai tem pelo menos 816 casos do novo coronavírus, embora apenas 114 permaneçam doentes, dos quais 42 estão em Rivera.

