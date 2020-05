Presidente do Uruguai, Lacalle Pou mantém comércio em cidade que faz fronteira com RS mas reforça barreira sanitária com Brasil

Presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, visitou a cidade Rivera, que faz fronteira com Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. Ele afirmou que não fechará o comércio da cidade, mas reforçou barreira sanitária, que já realizou mais de 1.100 teste aleatórios edit

247 - Com a escalada do coronavírus no Brasil, o presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, visitou a cidade Rivera, que faz fronteira com Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, na manhã desta segunda-feira, 25.

O Brasil se tornou na semana passada o 2º país mais atingido pelo coronavírus, atrás apenas dos Estados Unidos. De acordo com o Ministério da Saúde, no estado sulista brasileiro, há cerca de 6,5 mil infectados pelo vírus. No país vizinho, são cerca de 770 casos, dentre os quais a maioria já se recuperou.

Lacalle Pou, entretanto, afirmou que não fechará o comércio de Rivera, mas cobrou o uso de máscara, protocolos de higiene e distanciamento. Na fronteira, há barreiras sanitárias firmadas com o Brasil e cerca de 1.100 testes aleatórios foram aplicados para conter o contágio.

No departamento (estado) de Rivera as aulas foram adiadas, enquanto que no resto do país as escolas começam a voltar ao normal. A pandemia pode, também, afetar as colheitas desta época do ano. Em Bella Unión, muitos brasileiros são contratados como temporários para cortar cana.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a América do Sul será o próximo epicentro mundial da pandemia do coronavírus, com o Brasil, Peru, Chile e Equador na liderança.

