Presidente interino do Sri Lanka decreta toque de recolher em todo o país

Apoie o 247

ICL

Xinhua - O presidente interino do Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, declarou na quarta-feira um toque de recolher em todo o país em vigor até a manhã de quinta-feira.



A ordem determina que nenhuma pessoa deve estar em qualquer estrada pública, ferrovia, parque público, área de recreação pública ou outro terreno público ou à beira-mar em tais áreas até as 5 da manhã de quinta-feira, exceto sob a autoridade de uma autorização por escrito concedida pelas autoridades competentes.



Enquanto isso, Wickremesinghe solicitou na quarta-feira ao presidente do Parlamento Mahinda Yapa Abeywardena para nomear um primeiro-ministro que seja aceitável tanto para o governo quanto para a oposição.



Manifestantes cercaram e entraram no gabinete do primeiro-ministro em Colombo na quarta-feira, pedindo a renúncia do presidente Gotabaya Rajapaksa e Wickremesinghe.



Rajapaksa, que partiu para as Maldivas na quarta-feira, deve entregar sua renúncia da presidência no final do dia, em meio a uma grave crise econômica.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE