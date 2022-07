Presidente iraniano elogia visita de Erdogan como "ponto de virada"

Apoie o 247

Xinhua - O presidente iraniano, Ebrahim Raisi, disse nesta terça-feira, 19, que a visita do presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ao Irã é "um ponto de virada" nas relações bilaterais.



Raisi fez as declarações em uma coletiva de imprensa conjunta com Erdogan após o encontro na capital iraniana de Teerã, segundo a agência de notícias oficial iraniana, a IRNA.



O presidente iraniano observou a importância da cooperação de segurança entre os dois países, lembrando que eles destacaram nas conversas a necessidade de garantir a segurança ao longo da fronteira comum e discutiram a cooperação no combate ao terrorismo, tráfico de drogas e crime organizado.



Ele disse que os dois lados também discutiram a expansão da cooperação em questões regionais e sublinhou a importância de proteger a integridade territorial da Síria.



Raisi disse que, dadas as capacidades dos dois lados, o nível dos laços econômicos e comerciais bilaterais não é satisfatório, propondo estabelecer uma meta de 30 bilhões de dólares estadunidenses para o comércio bilateral anual.



Erdogan chegou na noite de segunda-feira para uma visita de dois dias ao Irã a convite de Raisi, que o recebeu com uma cerimônia oficial. Erdogan participará de uma reunião trilateral sobre a crise síria com Raisi e o presidente russo, Vladimir Putin, nesta terça-feira, 19.



No início do dia, Irã e Turquia assinaram vários documentos de cooperação conjunta e um memorando de entendimento em uma cerimônia com a presença dos dois presidentes.

