Presidente iraniano saúda iniciativa do Cinturão e Rota

Ebrahim Raisi disse quer trabalhar junto com a China para aproveitar as vantagens geográficas de seu país para abrir uma “rota da seda marítima” que liga o Oriente e o Ocidente edit

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - O presidente iraniano, Ebrahim Raisi, saudou hoje (15) a iniciativa do Cinturão e Rota proposta pela China e disse que o seu país quer trabalhar junto com a China para garantir a paz e desenvolvimento mundial e aproveitar as próprias vantagens geográficas para abrir uma “rota da seda marítima” que liga o Oriente e o Ocidente.

Raisi fez as afirmações durante um discurso proferido hoje (15) na Universidade de Beijing, quando foi coroado do título de professor honorário. O líder iraniano está realizando uma visita de Estado na China, durante os dias 14 e 16.

Raisi afirmou que os povos dos dois países abriram a antiga Rota da Seda há mais de dois milénios, criando uma história esplêndida e reforçando os contatos mútuos. Na nova era, a China propôs a revitalização dessa ligação, consolidando a determinação dos dois povos de reforçar a amizade e dando passos sólidos na promoção de desenvolvimento conjunto e participação estratégica da iniciativa.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.