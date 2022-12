Presidente iraniano visita província do Curdistão e se dirige a residentes

Apoie o 247

MOSCOU, 1º de dezembro (Sputnik) - O presidente iraniano, Ebrahim Raisi, visitou a província do Curdistão, onde começaram os primeiros protestos pela morte de Mahsa Amini, e se dirigiu aos cidadãos da capital provincial, Sanandaj, informou a agência de notícias Fars na quinta-feira.



Além do discurso público sobre questões sociais, Raisi também realizou várias reuniões com as famílias das vítimas dos distúrbios.



"Em um futuro próximo, Sanandaj estará conectada por ferrovia com as províncias mais próximas, bem como com a capital iraniana", disse Raisi à agência de notícias Fars.



Até agora, os moradores do Curdistão não tinham conexão direta com Teerã e tinham que fazer baldeações em cidades de províncias vizinhas. Além disso, foi colocado em serviço o novo sistema de abastecimento de água da província. O trânsito de água será feito da barragem vizinha diretamente para Sanandaj.



A província do Curdistão é considerada um dos territórios mais instáveis ​​do Irã, onde ocorrem frequentemente distúrbios e tumultos antigovernamentais. A última onda de protestos começou devido à morte de Mahsa Amini após sua prisão pela polícia moral iraniana em meados de setembro.

