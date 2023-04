Presidente Lula inicia turnê pela China visando cooperação bilateral mais próxima

Apoie o 247

Gobal Times - O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva iniciou oficialmente na quarta-feira sua tão esperada visita à China, após um breve atraso devido ao seu estado de saúde.



Lula chegou a Xangai na noite de quarta-feira para iniciar uma visita de Estado que acredita-se irá impulsionar a cooperação bilateral em uma ampla gama de áreas, incluindo o uso de moedas locais em acordos comerciais e a Iniciativa do Cinturão e Rota (BRI) proposta pela China.



A parada de Lula em Xangai, que inclui uma visita ao recém-inaugurado centro de pesquisa e desenvolvimento (P&D) e inovação de uma empresa brasileira, destacou que o destaque da agenda de sua viagem não é apenas a tradicional cooperação econômica e comercial, mas também a colaboração em novas tecnologias emergentes e a economia digital, dizem observadores.



Além disso, após uma série de viagens de alto nível à China por líderes estrangeiros nas últimas semanas, a viagem do presidente brasileiro também promoverá o verdadeiro multilateralismo e a colaboração em várias plataformas multilaterais, particularmente sob os BRICS - Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, disseram observadores.

Agenda ocupada



"Bom dia. Embarque para a China... Pronto para seguir as agendas?", Lula escreveu no Twitter na quarta-feira antes de iniciar sua viagem à China, insinuando uma agenda lotada no país anfitrião. Mais cedo, ele disse no Twitter que a jornada é "para fortalecer as relações com nosso maior parceiro comercial", observando que "muito precisa ser feito para um país melhor".



Enquanto os líderes estrangeiros costumam começar suas visitas de Estado em Pequim, a capital chinesa, a primeira parada de Lula é em Xangai, onde ele deve visitar o Novo Banco de Desenvolvimento (NDB) dos BRICS, algumas empresas de tecnologia chinesas e o centro de P&D da empresa Suzano, segundo diversas reportagens da mídia e empresas relevantes.



Pablo Machado, presidente da Suzano Ásia, disse ao Global Times na quarta-feira que a delegação brasileira visitará o Suzano China Innovability Hub localizado na Zhangjiang Science City em Xangai na tarde de quinta-feira.

O Innovability Hub é o primeiro centro de P&D e inovação da Suzano na Ásia. Com um investimento de mais de $ 10 milhões, atua como uma base de colaboração aberta para vários participantes de produtos de celulose, papel, embalagem, higiene e biomateriais e outras partes interessadas na China e no exterior para impulsionar o desenvolvimento sustentável.

"Acreditamos firmemente que a visita da delegação brasileira à China trará mais oportunidades para os dois países trabalharem juntos, aprenderem uns com os outros e gerarem valor significativo para seus povos e para o mundo", observou Machado.

A parada de Lula em Xangai também sinaliza um dos principais focos de sua viagem. "Como Xangai é um centro econômico da China, a primeira parada de Lula na cidade mostra que o Brasil dá maior prioridade ao aprimoramento da cooperação econômica e comercial", disse Dong Jingsheng, vice-diretor do Centro de Pesquisa da América Latina da Universidade de Pequim, ao Global Times na quarta-feira. A visita de Lula a algumas empresas de tecnologia em Xangai demonstra que o Brasil busca uma maior cooperação com a China em ciência e tecnologia, observou Dong.

“Com o rápido desenvolvimento de novos motores econômicos como 5G e inteligência artificial nos últimos anos, não é mais suficiente contar apenas com a complementaridade econômica e comercial para atender às necessidades de ambos os lados”, disse Dong. "É por isso que o conceito de 'além da complementaridade' está sendo proposto, o que significa que, além dos laços econômicos e comerciais, os dois lados podem promover ainda mais outras áreas emergentes, como ciência e tecnologia, bem como cooperação financeira."

Nos últimos anos, a economia digital da China tem crescido, com a escala da indústria continuando a crescer rapidamente, e o país ocupa o segundo lugar no mundo há vários anos. Os analistas observaram que a cooperação China-Brasil em campos relacionados ajudará a impulsionar o desenvolvimento da economia digital do Brasil e torná-la um novo motor de crescimento econômico para o país da América Latina.

Outras áreas de cooperação observadas de perto durante a viagem de Lula são o BRI proposto pela China, bem como o uso do yuan chinês ou moedas locais em acordos comerciais, disseram observadores.

O Banco Industrial e Comercial da China, o maior banco comercial da China, realizou com sucesso a primeira transação internacional de liquidação em yuan no Brasil por meio de sua filial local, informou a agência de notícias Xinhua na quarta-feira.

A cooperação aprimorada entre os dois lados usando o yuan em acordos comerciais se tornará um modelo para a promoção de negócios em yuan em toda a região latino-americana, disse Zhou Zhiwei, especialista em estudos latino-americanos da Academia Chinesa de Ciências Sociais, ao Global Times na quarta-feira.

Verdadeiro multilateralismo



A posição da China sobre a cooperação do BRICS é consistente. Estamos prontos para trabalhar com os países relevantes para promover a cooperação do BRICS com base no respeito mútuo e na igualdade e fazer nossa devida contribuição para a paz e o desenvolvimento mundial e a solidariedade e a cooperação entre os países em desenvolvimento, disse Wang Wenbin, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, na coletiva de imprensa de rotina na quarta-feira.



As "mãos dadas" entre a China e o Brasil, os dois maiores países em desenvolvimento nos hemisférios oriental e ocidental, injetarão estabilidade e energia positiva em um mundo turbulento e em mudança, observaram especialistas.



O Brasil sempre teve um papel muito ativo no mecanismo de cooperação do BRICS. A primeira parada de Lula no NDB é um reflexo da importância que ele atribui ao mecanismo do BRICS, estabelecendo uma base sólida para o próximo encontro entre os líderes da China e do Brasil, disseram analistas.



Nos últimos anos, a China e o Brasil mantiveram estreita comunicação e colaboração na ONU, no G20 e em outros mecanismos multilaterais, e trabalharam juntos para criar uma referência e um modelo para a cooperação Sul-Sul em questões como mudança climática, cooperação em segurança global e cooperação internacional para o desenvolvimento.



Zhou observou que durante a visita de Lula à China, os dois países trocarão pontos de vista sobre questões internacionais e regionais, o que ajudará a formar a voz racional dos países emergentes e injetar mais poder do BRICS para a governança do desenvolvimento global.



O BRICS desempenha um papel importante no apoio ao desenvolvimento de economias emergentes, bem como na demonstração de visões independentes sobre segurança global e ordem internacional de grandes países em desenvolvimento.



Em 2021, o PIB combinado dos países do BRICS atingiu US$ 24,5 trilhões, representando cerca de 23% do total da economia global. De acordo com o FMI, os BRICS contribuíram com mais de 50% para o crescimento econômico mundial. "Os países do BRICS são a fonte de energia mais importante que lidera o crescimento econômico mundial", disse Zhou.



Mais importante ainda, a cooperação entre os BRICS ajuda a manter a cooperação multilateral no ambiente internacional, alcançando assim uma cooperação global mais eficiente, observou Zhou.



“O BRICS é um novo tipo de mecanismo de cooperação sob o multilateralismo, que tem um papel importante na promoção da manutenção da ordem mundial normal”, disse Dong.

