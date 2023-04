Presidente Lula visita os Emirados Árabes Unidos neste sábado

Apoie o 247

ICL

Planalto — O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, visita Abu Dhabi, a capital dos Emirados Árabes Unidos, neste sábado (15/4), a convite do presidente e Emir de Abu Dhabi, Xeique Mohammed bin Zayed Al Nahyan. O encontro entre os dois chefes de Estado marcará a segunda visita oficial do presidente Lula ao país, onde esteve em dezembro de 2003, em seu primeiro mandato presidencial.

Os Emirados Árabes Unidos estão entre os três principais parceiros comerciais do Brasil no Oriente Médio. Ano passado, o comércio bilateral alcançou a marca de US$ 5,7 bilhões, tendo sido registrado aumento de 74% em relação a 2021, com superávit brasileiro de US$ 739 milhões. O destaque fica por conta do agronegócio, que responde por quase 60% da pauta de exportações brasileiras ao país.

Brasil e Emirados Árabes Unidos intensificaram as relações entre as nações na última década por meio de diversas visitas e encontros bilaterais. Em janeiro de 2023, Emirados Árabes Unidos enviaram representantes para a posse do presidente Lula, com a ministra de Estado para a Cooperação Internacional, Reem bint Ibrahim Al Hashimy (que chefiou a delegação de seu país).

INVESTIMENTOS — Os Emirados Árabes Unidos são hoje os maiores investidores do Oriente Médio no Brasil, com volume da ordem de US$ 10 bilhões. Dois dos quatro principais fundos soberanos emiráticos — a Mubadala Development Company e a Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) — mantêm presença ativa no mercado brasileiro.

Atualmente, os empreendimentos de propriedade da Mubadala no Brasil incluem investimentos diretos em setores diversos, como infraestrutura, mineração, imobiliário, entretenimento e educação. Já a ADIA possui perfil de investimento voltado para aquisição de ações, com interesse no setor imobiliário e hoteleiro.

Pelo lado brasileiro, cerca de 30 empresas estão presentes nos Emirados Árabes Unidos, entre elas a Vale, Embraer, Tramontina, WEG, Marcopolo, Itaú, BRF, JBS, Odebrecht e Copacol.

COP 28 — Outro tema entre os dois países diz respeito ao meio ambiente. Os Emirados Árabes Unidos serão os anfitriões da 28ª Sessão da Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima – COP 28. O Brasil apresentou candidatura para sediar a COP 30, em 2025.

Os Emirados Árabes Unidos têm investido de forma crescente em energias renováveis, com metas ambiciosas para aumentar o uso de energia limpa no país. Foram a primeira nação do Oriente Médio e do Norte da África (MENA) a assumir compromisso de emissões líquidas zero até 2050.

Os Emirados Árabes Unidos são o país-sede da Agência Internacional de Energia Renovável (IRENA, na sigla em inglês) e, anualmente, organizam o maior evento mundial na área de sustentabilidade — a Abu Dhabi Sustentability Week.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.