Presidente sul-coreano diz que país deve responder à Coreia do Norte apesar de armas nucleares

247 com agências - O presidente sul-coreano, Yoon Suk-yeol, disse nesta quarta-feira (28) que "qualquer provocação" da Coreia do Norte deve ser enfrentada com retaliação sem hesitação, apesar de o país comunista possuir armas nucleares, informou seu gabinete, segundo a agência Yonhap, citada pela Reuters.

"Precisamos punir e retaliar qualquer provocação da Coreia do Norte. Esse é o meio mais poderoso para impedir provocações", disse Yoon em uma reunião com seus assessores, segundo sua secretária de imprensa, Kim Eun-hye. "Não devemos temer ou hesitar porque a Coreia do Norte tem armas nucleares", acrescentou o presidente.

A fala vem no contexto de uma incursão de drones norte-coreanos que preocupou os militares sul-coreanos, levando-os a disparar tiros de alerta e mobilizar caças e helicópteros de ataque. A última vez que um drone norte-coreano foi detectado abaixo da linha da fronteira foi em 2017, de acordo com o Ministério da Defesa sul-coreano.

As tensões entre as Coreias permanecem elevadas em meio a constantes exercícios conjuntos entre a Coreia do Sul e os Estados Unidos. Pyongyang vê as manobras como um ensaio para uma invasão, e continua desenvolvendo e testando suas ferramentas de defesa.

