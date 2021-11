Presidentes chinês e sírio conversam por telefone

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, conversou nesta sexta-feira (5) por telefone com seu homólogo da Síria, Bashar Al-Assad.

Ele apontou que a Síria foi um dos primeiros países árabes a estabelecer relações diplomáticas com a Nova China, sendo também uma das nações que apoiaram a restauração do assento legítimo da República Popular da China na ONU.

Nos últimos 65 anos do estabelecimento das relações diplomáticas, as duas partes passaram por muitas dificuldades, mas a amizade se tornou mais sólida. A China continuará apoiando a Síria no combate à pandemia do novo coronavírus e na reconstrução do país, trabalhando em conjunto para defender a justiça internacional e os interesses comuns das nações em desenvolvimento.

A China apoia firmemente os esforços da Síria na salvaguarda da soberania, integridade territorial e dignidade nacional, e se opõe à interferência de forças externas nos assuntos internos sírios.

Bashar Assad, por sua vez, congratulou a China pelo 50º aniversário da restauração do assento legítimo na ONU e enalteceu a grande contribuição na defesa da paz mundial e na promoção do desenvolvimento global. Ele declarou que o governo sírio dá muita atenção aos laços amistosos com a China e espera aprofundar a cooperação bilateral. A Síria continuará apoiando firmemente a China nas questões de Xinjiang, Tibete, Hong Kong, Taiwan, direitos humanos e do mar do sul.

