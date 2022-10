Presidentes da China e Alemanha trocam mensagens pelos 50 anos de relações diplomáticas

A China atribui alta importância às relações com a Alemanha edit

Rádio Internacional da China - O presidente da China, Xi Jinping, e o presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, trocaram nesta terça-feira (11) mensagens de felicitação pelo 55º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países.

Xi Jinping disse que, ao longo dos 50 anos, a China e a Alemanha, com espírito de respeito mútuo e benefício recíproco, promoveram constantemente as relações bilaterais, esforçaram-se pela paz e pelo desenvolvimento mundial, tendo criado um capítulo com avanços de mãos dadas e apoio mútuo.

O presidente chinês afirmou ainda que dá alta importância ao desenvolvimento dos laços entre as duas nações e está pronto para trabalhar junto com o presidente alemão, para promover uma parceria estratégica abrangente dos dois países para um novo patamar.

Frank-Walter Steinmeier destacou que as relações entre a Alemanha e China têm sido aprofundadas em diversos setores, reforçando o bem-estar dos dois povos. A China é o maior parceiro comercial da Alemanha, e a cooperação econômica comercial sino-alemã corresponde aos interesses das duas partes.

