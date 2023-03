Presidentes da China e da Bielorrússia se reúnem em Pequim

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, reuniu-se na quarta-feira (1) em Pequim com o presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, que está em visita de estado à China.

No encontro, o líder chinês salientou que a China e a Bielorrússia têm uma amizade inquebrável. Ambos os lados devem aumentar constantemente a confiança política e continuar sempre verdadeiros amigos e bons parceiros. A parte chinesa aprecia a posição legítima da Bielorrússia nas questões relacionadas a Taiwan, Xinjiang, Hong Kong e direitos humanos. Os dois países precisam apoiar o caminho de desenvolvimento escolhido um pelo outro e a proteção dos seus próprios interesses essenciais, opondo-se à interferência de forças externas nos assuntos internos e defendendo a soberania e a segurança política.

O mundo está enfrentando grandes mudanças nunca vistas em um século e muitas dificuldades na promoção da paz mundial e desenvolvimento, afirmou Xi Jinping. A parte chinesa elogia o apoio da Bielorrússia para as iniciativas de desenvolvimento global e de segurança global e está disposta a fortalecer a cooperação com o país dentro das plataformas multilaterais, incluindo a ONU, com o objetivo de, em conjunto, responder aos desafios e construir a comunidade com futuro compartilhado para a humanidade.

Por sua vez, Lukashenko declarou que a Bielorrússia apoia firmemente a defesa dos seus interesses centrais pela China e quer participar positivamente das iniciativas propostas pela parte chinesa.

Os dois chefes de Estado também trocaram opiniões sobre a crise da Ucrânia. Xi Jinping declarou que a posição da China é promover as negociações de paz. É importante seguir a direção da solução política, descartar a mentalidade de guerra fria e respeitar as preocupações de segurança razoáveis de todos os países, além de construir um quadro de segurança europeu equilibrado, eficaz e sustentável.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.