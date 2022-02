Presidentes da China e da Rússia trocam opinião sobre situação da Ucrânia

Apoie o 247

Ráido Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, conversou por telefone nesta sexta-feira (25) com o presidente russo, Vladimir Putin. Os dois líderes trocaram opiniões sobre a situação da Ucrânia.

Putin apresentou a origem histórica da questão da Ucrânia, assim como a situação e a posição russa em desenvolver ações militares específicas no leste da Ucrânia. Segundo ele, os Estados Unidos e a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) ignoraram por muito tempo as preocupações adequadas da Rússia e expandiram de forma constante as disposições militares para o Leste, provocando o limite estratégico da Rússia. Kremlin está disposto a estabelecer negociações de alto nível com a Ucrânia, assinalou Putin.

Xi Jinping, por seu lado, disse que a mudança dramática na região leste da Ucrânia chamou muita atenção da comunidade internacional. A China decide sua posição conforme o justo e analisando a própria questão ucraniana. É preciso abandonar o pensamento de Guerra Fria, dar importância e respeitar as preocupações adequadas dos demais países e criar um mecanismo de segurança europeia equilibrado, eficaz e sustentável através de negociações. O presidente Xi Jinping reiterou o apoio chinês à negociação entre a Rússia e a Ucrânia para resolver a questão. A China está prestes a promover em conjunto com a comunidade internacional o conceito de segurança conjunta, sintética, cooperativa e sustentável, além de estar disposta a defender firmemente o sistema internacional com as Nações Unidas como núcleo e a ordem mundial baseada nas leis internacionais.