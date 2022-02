Presidentes da China e do México trocam felicitações pelo 50º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, e o presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, trocaram nesta segunda-feira (14) mensagens de felicitações pelo 50º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países.

Xi Jinping apontou que ambos os países têm longa história de civilizações, e os intercâmbios amistosos entre os dois povos datam de muito tempo. Ao longo do meio século desde o início do relacionamento diplomático, especialmente desde o estabelecimento da parceria estratégica integral, em 2013, a confiança política mútua bilateral vem sendo aprofundada e os intercâmbios e colaborações amigáveis foram reforçados. Perante a pandemia severa, a China e o México lutaram em conjunto e se ajudaram mutuamente, estabelecendo um exemplo de cooperação internacional no combate à pandemia. A amizade sino-mexicana já surtiu efeitos frutíferos e trouxe interesses reais aos dois povos.

O líder chinês destacou que presta muita atenção ao desenvolvimento dos laços com o México e está disposto a trabalhar junto com o presidente López Obrador, aproveitando a ocasião do 50º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas, para um esforço conjunto para consolidar a amizade tradicional, aprofundar a cooperação de benefício mútuo, promover o desenvolvimento comum, enriquecer a conotação da parceria estratégica integral e permitir que os povos chinês e mexicano sempre sejam amigos confiáveis e parceiros de uma prosperidade compartilhada.

López Obrador disse que, nos últimos 50 anos, o México e a China estabeleceram uma amizade inquebrável e realizaram colaborações e intercâmbios amplos em diversos setores, tais como política, economia e educação, o que se demonstrou também na luta conjunta contra a pandemia. O México vai lembrar para sempre da solidariedade chinesa prestada no combate à pandemia no país. O presidente mexicano afirmou que, atualmente, a parceria estratégica integral sino-mexicana está avançando com o tempo e é consolidada a cada dia. Os dois lados enfrentam de mãos dadas desafios nos domínios regionais e multilaterais. Ele também disse acreditar firmemente no futuro promissor e dinâmico das relações sino-mexicanas.

