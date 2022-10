Presidium do 20º Congresso Nacional do PCCh realiza a segunda reunião

A reunião decidiu entregar os esboços das resoluções do 20º Congresso do PCCh aos delegados para a realização de debates edit

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - O presidium do 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China (PCCh) realizou nesta terça-feira (18) sua segunda reunião. Xi Jinping presidiu o encontro.

A reunião decidiu entregar os esboços das decisões sobre o relatório do 19º Comitê Central do PCCh e o relatório da 19ª Comissão Central para a Inspeção da Disciplina do PCCh aos delegados para a realização de debates.

O encontro também decidiu entregar aos delegados as listas dos candidatos, dos membros e dos membros suplentes do 20º Comitê Central do PCCh, além dos candidatos da 20ª Comissão Central para a Inspeção da Disciplina do PCCh para a realização de discussões.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.