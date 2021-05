Pressão dos Estados Unidos fracassa e Taiwan não é aceita na Organização Mundial de Saúde

A decisão de rejeitar a entrada do território foi anunciada por Dasho Dechen Wangmo, ministro da Saúde do Butão, presidente da atual assembleia edit

Sputnik - Apesar do apoio expresso por "um punhado de países, incluindo aliados dos Estados Unidos", Taipé não foi aceita na Organização Mundial da Saúde (OMS), informou um alto responsável da organização.

A candidatura de Taiwan à assembleia ministerial anual da Organização Mundial da Saúde (OMS) terminou sem sucesso na segunda-feira (25), escreve a agência britânica Reuters.

A decisão de rejeitar a entrada de Taipé foi anunciada por Dasho Dechen Wangmo, ministro da Saúde do Butão, presidente da atual assembleia.

Minutos antes do debate, Chen Xu, embaixador da China na Organização das Nações Unidas (ONU), exortou os países a deixarem de "politizar a questão" e a apoiarem o princípio de Uma Só China.

A candidatura de Taiwan foi apoiada pelos EUA e "um punhado de países, incluindo aliados dos Estados Unidos", indicou a mídia. Em 7 de maio, Antony Blinken, secretário de Estado norte-americano, defendeu a aceitação de Taipé na OMS.

A República da China, ou Taiwan, foi defendida pela ONU como representante legítima da China após a Segunda Guerra Mundial, mas nos anos de 1970 as Nações Unidas passaram a considerar a República Popular da China como tal, preterindo Taipé, com os próprios EUA reconhecendo a política de Uma Só China de Pequim, mas mantendo relações não oficiais com Taipé.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.