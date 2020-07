Pressão internacional obriga Netanyahu a adiar planos de anexação da Cisjordânia

247 - O governo de Israel foi obrigado a recuar temporatiamente de anunciar nesta quarta-feira (1º/7) o plano de anexação da Cisjordânia, diangte da forte pressão internacional.

A CIsjordânia é um território onde vivem 400 mil colonos judeus ocupados ilegakmente e pela força. Sua anexação por Israel é cndenada pelo direito internacional.

Membros do governo de Benjamin Netanyahu disseram que as propostas ainda estão sendo debatidas com Washington, que tenta mediar um controverso acordo regional, informa a Folha de S.Paulo.

As linhas gerais da proposta haviam sido divulgadas em janeiro, quando Netanyahu participou do anúncio de um plano de paz entre Israel e a Palestina, na Casa Branca. Os palestinos, que discordam da proposta, nem foram ao evento.

