Pressão por renúncia aumenta e presidente da África do Sul pode deixar o cargo após ser acusado de esconder dinheiro

247 - O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, está sendo pressionado para renunciar ao cargo após um relatório encomendado pelo Parlamento apontar indícios de que ele pode ter cometido improbidades graves e violações da lei na investigação de um roubo em uma de suas propriedades.

O relatório aponta que Ramaphosa escondia milhões de dólares em moeda americana em sua fazenda e iniciou uma investigação não oficial depois do roubo do dinheiro. De acordo com reportagem do jornal O Globo, as suspeitas começaram a surgir em junho deste ano.

Caso renuncie, Ramaphosa também deixaria a Presidência de sua legenda, o Congresso Nacional Africano (CNA), desistindo assim de um segundo mandato como presidente.

