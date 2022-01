Pressionada na Ucrânia, Rússia avalia enviar equipamentos militares a Cuba e Venezuela

Apoie o 247

ICL

247 - Um diplomata russo de alto escalão afirmou à imprensa russa nesta quinta-feira (13) que o país avalia enviar destacamentos militares a Cuba e Venezuela caso as tensões com os Estados Unidos aumentem.

Na quarta-feira (12), senadores do Partido Democrata apresentaram projeto de lei no qual propõem sanções severas contra setores-chave da economia russa, contra a dívida pública e os mais altos funcionários do Estado em caso da escalada da situação em torno da Ucrânia.

O vice-chanceler Sergei Ryabkov, que liderou a delegação russa nas negociações de segunda-feira em Genebra, disse que não se deve descartar a possibilidade de que a Rússia possa colocar sua infraestrutura militar em Cuba e na Venezuela. As negociações em Genebra e a reunião OTAN-Rússia de quarta-feira em Viena não conseguiram diminuir a lacuna nas exigências de segurança de Moscou em meio a um acúmulo de tropas russas perto da Ucrânia.

PUBLICIDADE

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, também alertou para uma ruptura completa das relações EUA-Rússia se as sanções propostas forem adotadas.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE