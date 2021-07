Pressionada pelos EUA, União Europeia suspende proposta de imposto sobre gigantes da tecnologia

247 - A União Europeia (UE) decidiu suspender o projeto de cobrar um imposto digital a ser pago por empresas do ramo, incluindo as estrangeiras, como as americanas Amazon, Google e Facebook.

"O sucesso deste processo exigirá um impulso final de todas as partes, e a Comissão está empenhada em se concentrar neste esforço. É por isso que decidimos colocar em pausa nosso trabalho sobre uma proposta de imposto digital", declarou um porta-voz da Comissão Europeia.

Washington exerceu pressão para que a proposta não fosse levada à frente, informa o Globo. A administração Biden considera o imposto discriminatório, apesar de empresas europeias também estarem incluídas no projeto.

O anúncio da suspensão ocorre em meio às negociações sobre um imposto corporativo global, iniciadas pelos próprios Estados Unidos. Ministros das Finanças dos países do G20 anunciaram que pretendem resolver as pendências do acordo até outubro deste ano.

