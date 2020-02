Prévias Democrátas: Sanders e Buttigieg tem empate virtual, com 86% dos votos apurados em Iowa

Com 86% dos votos apurados, Pete Buttigieg tem 26,7% dos delegados no estado, em empate virtual com o senador Bernie Sanders, com 25,1%. Sanders tem mais votos populares: 40.053 do senador contra 39.111 de Buttigieg edit

247 - Com a apuração eletrônca perto do fim, a primária do partido Democrática em Iowa ainda não sabe quem venceu a primeira disputa pela candidatura do partido.

Com 86% dos votos apurados, o ex-prefeito e veterano de guerra Pete Buttigieg tem 26,7% dos delegados no estado, em empate virtual com o senador Bernie Sanders, com 25,1%. De acordo com reportagem do jornal O Globo, se o resultado se mantiver, cada um deles levaria 11 delegados do estado para a Convenção Nacional do partido em julho, que escolherá quem enfrentará o presidente Donald Trump em 3 de novembro.

Ainda segundo a reportagem, apesar de Buttigieg aparecer com uma porcentagem de delegados equivalentes maior, Sanders tem mais votos populares: 40.053 do senador contra 39.111 do ex-prefeito.

A senadora Elizabeth Warren, aparece em terceiro com 18, 3% (e 31.388 votos populares), o que lhe renderia cinco delegados do estado. O ex-vice-presidente Joe Biden, que aparecia entre o primeiro e o segundo lugar nas pesquisas, teve um desempenho aquém do que esperava, ficando em quarto lugar no caucus com 12,1% (e 21.090 votos populares).