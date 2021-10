Primeira-dama da China parabeniza Brasil e Moçambique por premiação da Unesco

Apoie o 247

CRI , com informações da CGTN - Peng Liyuan, esposa do presidente chinês, Xi Jinping, participou nesta sexta-feira (15) por videoconferência da cerimônia de entrega do Prémio da UNESCO para a Educação de Meninas e Mulheres de 2021.

Em discurso, Peng Liyuan congratulou os vencedores do prêmio provenientes do Brasil e de Moçambique. Um projeto que treina mulheres e meninas sub-representadas e de baixa renda para eliminar a lacuna de gênero no setor de tecnologia do Brasil, e outro que capacita meninas adolescentes e mulheres jovens em Moçambique por meio de modelos e círculos de irmandade foram agraciados com o Prêmio UNESCO para Educação de Meninas e Mulheres deste ano, disse a UNESCO.

A primeira dama afirmou que desde o estabelecimento da premiação em conjunto pela China e UNESCO em 2015, o projeto tem incentivado mais pessoas a se empenhar na causa da educação de meninas e mulheres. Um grande número delas adquiriu novos conhecimentos e técnicas e obteve confiança e capacidade para mudar sua vida.

Peng Liyuan assinalou que os impactos do surto da Covid-19 sobre a educação de meninas e mulheres são especialmente salientáveis. É preciso superar as dificuldades, unir mais esforços e adotar medidas precisas para oferecer pedagogias justas e qualificadas para essa parcela da população.

Tradução: Paula Chen}

Revisão: Erasto Santos Cruz

