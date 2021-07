Primeira-dama do Haiti morre após ataque a tiros que matou presidente

A primeira-dama do Haiti, Martine Moise, morreu, aos 47 anos, após o ataque a tiros que matou seu marido, o presidente haitiano, Jovenel Moise, na residência privada dele edit

247 - A primeira-dama do Haiti, Martine Moise, também morreu após o ataque a tiros que matou seu marido, o presidente haitiano, Jovenel Moise. A informação foi divulgada pelo primeiro-ministro interino do país, Claude Joseph. De acordo com o prêmie, Moise faleceu em um hospital da capital horas após levar um tiro. Jovenel tinha 53 anos e Martine, 47.

Homens armados invadiram a residência oficial do presidente no bairro de Pelerin, em Porto Príncipe, capital do país.

A cidade vem sofrendo nos últimos anos um aumento na violência. Gangues lutam entre si e contra a polícia, pelo controle das ruas.

A oposição acusava o presidente de governar sem o controle do Legislativo, desde o ano passado. Já ele dizia que ficaria no cargo até o dia 7 de fevereiro de 2022.

