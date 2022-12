Primeira-ministra da Itália, Meloni lamenta morte de Pelé

Apoie o 247

247 — A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni lamentou a morte de Pelé, que faleceu nesta quinta-feira, 29.

“Graças ao seu talento e classe, ele conseguiu deixar sua marca mesmo em gerações que não tiveram a sorte de vê-lo jogar. Hoje, o mundo inteiro chora por uma lenda chamada Pelé”, escreveu a italiana no Twitter.

Grazie al suo estro e alla sua classe è riuscito a lasciare il segno anche nelle generazioni che non hanno avuto la fortuna di vederlo giocare. Oggi tutto il mondo piange una leggenda di nome Pelè. pic.twitter.com/gIHUYaAAQp — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) December 29, 2022

O ex-jogador Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, morreu nesta quinta-feira (29), aos 82 anos. O atleta do século e Rei do Futebol havia sido diagnosticado com uma infecção respiratória e estava internado desde o dia 29 de novembro no Hospital Israelita Albert Einstein, onde já não respondia mais ao tratamento quimioterápico que vinha fazendo contra um câncer de intestino. Pelé foi operado em setembro do ano passado e, no início deste ano, foram diagnosticadas metástases no intestino, no pulmão e no fígado.

