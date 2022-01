Primeira-ministra da Nova Zelândia entra em isolamento após ter contato com pessoa infectada

Apoie o 247

ICL

WELLINGTON (Reuters) - A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, entrou em auto-isolamento até terça-feira depois de ser considerada um contato próximo de uma pessoa que testou positivo para COVID-19, disse o governo.

A exposição ocorreu em 22 de janeiro durante um voo para Auckland da cidade de Kerikeri, disse o governo em comunicado no sábado, acrescentando que o resultado do sequenciamento completo do genoma era esperado no dia seguinte.

Isso mostraria se a infecção foi causada pela variante Omicron do coronavírus, disse.

PUBLICIDADE

Ardern, que é assintomática, está se sentindo bem, acrescentou o comunicado. Ela será testada no domingo e está em isolamento de acordo com as diretrizes do ministério da saúde.

A governadora-geral e membros de sua equipe, que também estavam a bordo do voo, seguem o mesmo procedimento de isolamento.

PUBLICIDADE