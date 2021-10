Primeira ministra escocesa participa de cerimônia indígena pré abertura da Cop26

Minga Indigena é um coletivo de povos indígenas de todo o continente das Américas que se estende do Alasca ao extremo sul da América do Sul edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Por Nathália Urban, 247 - Em Glasgow, para saudar a chegada dos representantes indígenas por ocasião da Cúpula do Clima da ONU COP26, a primeira ministra da Escócia Nicola Sturgeon participou de uma recepção e reunião cerimonial em Tramway, Glasgow, onde a Cúpula Minga Indigena será realizada. Minga Indigena é um coletivo de povos indígenas de todo o continente das Américas que se estende do Alasca ao extremo sul da América do Sul. Um momento simbólico para saudar e trocar calorosas boas-vindas com o líder indígena Mapuche e Coordenador Líder da Minga Indígena Claflin Lafkenche, ao lado de outras lideranças originárias.

O encontro começou com uma breve introdução, seguida de troca de presentes e boas-vindas cerimoniais. A Primeira Ministra e líderes indígenas abençoaram as águas da Escócia junto com as águas que chegam da Patagônia, Chile. Sturgeon disse: “É uma verdadeira honra para nós recebê-lo aqui e é da maior importância que as vozes dos povos indígenas sejam ouvidas nesta conferência. Espero fazer minha parte para garantir que suas vozes sejam ouvidas ... Levarei essas demandas comigo e tentarei o meu melhor para garantir que sua voz seja ouvida ”.

Na cerimônia foi discutida as demandas do grupo indígena que incluem além de questões ambientais a

PUBLICIDADE

a investigação oficial sobre a morte e assassinato de povos indígenas em todo o mundo.

Coalizão Cop26

PUBLICIDADE

Ativistas da justiça climática estarao reunidos na COP26 para exigir que políticos e negociadores reconheçam a importância da justiça e da equidade nas negociações. A coalizão COP26, é uma grande coalizão de ativistas e grupos de todo o mundo, está hospedando uma cúpula alternativa. Eles estão exigindo que os países mais ricos cancelem as injustas cobranças da dívida dos países com poucos recursos e paguem reparações pelas perdas e danos que já estão acontecendo no Sul Global. Os ativistas da justiça climática não querem novos investimentos em combustíveis fósseis ou infraestrutura, e exigem um Novo Acordo Verde Global.

#CopCollab26

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: